No início da noite dessa quarta-feira (21), um roubo seguido de agressão foi registrado em uma farmácia no centro de Santos Dumont. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem entrou no estabelecimento, pegou duas latas de preparo infantil e saiu correndo. Ao perceber a ação, um funcionário de 22 anos tentou impedir o roubo e perseguiu o suspeito.

Durante a perseguição, ambos entraram em luta corporal, resultando em lesões no lábio superior e na região do olho direito do funcionário. Mesmo com a resistência, o autor conseguiu escapar com os produtos roubados.

A Polícia Militar foi acionada e, após as buscas, identificou o suspeito, de 36 anos, que já era conhecido por praticar crimes contra o patrimônio. Através de rastreamento, ele foi encontrado e detido. Com ele, a polícia apreendeu uma faca, mas o material roubado não foi encontrado. Durante a abordagem, o homem optou por permanecer calado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.



