Na tarde dessa quarta-feira (21), em Barbacena, a Polícia Militar localizou um jovem de 22 anos, Foragido da Justiça, que também era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais o abordaram enquanto ele dirigia um carro. Com ele foi encontrado um cigarro de substância análoga à maconha.

Além disso, conforme a PM, ao perceber a reação do suspeito, e com a autorização dele, a equipe policial seguiu para a sua casa, localizada no Bairro Nova Cidade. Nela, os militares realizaram buscas e apreenderam um pote contendo uma quantidade de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, 230 pedras de crack, 8 buchas de maconha, 10 porções de substância análoga à cocaína e um revólver calibre .32, carregado com seis munições intactas.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido.