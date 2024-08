Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta na noite desta quarta-feira (21) deixou duas feridas na ponte de acesso entre os bairros Dornelas e Cardoso de Melo, trecho que faz parte da BR-356.

O corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu as vítimas prestando os primeiros atendimentos ainda no local.

As duas vítimas sofreram escoriações e ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São Paulo para avaliações mais detalhadas.

As informações iniciais são de que o ciclista cruzava o local, não percebendo a aproximação do motociclista sendo atingido. Populares deram apoio as vítimas até a chegada dos socorristas.

As causas e as circunstâncias serão apuradas posteriormente.

Reprodução/ Rádio Muriaé