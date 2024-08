Na tarde dessa quinta-feira (22), por volta das 14h, ocorreu uma batida entre um ônibus intermunicipal e um carro na MG-135, rodovia que liga Antônio Carlos a Curral Novo. O acidente aconteceu em um trecho sinuoso da estrada, próximo ao km 20, e deixou o motorista do carro ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Barbacena, que estava combatendo um incêndio em vegetação nas proximidades, a vítima, de 39 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Regional por uma unidade de resgate.

O ônibus, que transportava passageiros de Antônio Carlos para Curral Novo, colidiu com uma árvore após a batida. No momento da colisão, havia nove passageiros, além do motorista e do cobrador, mas nenhum deles ficou ferido.

A causa do acidente ainda não foi determinada. A Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local para registrar a ocorrência. O trânsito na região ficou interditado por algumas horas para o trabalho das equipes de salvamento e remoção dos veículos envolvidos.

