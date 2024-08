Na tarde dessa quinta-feira (22), um jovem de 26 anos foi morto a tiros na Rua Manoel Vicente Ferreira, no Bairro Boiadeiro, em Além Paraíba. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que o jovem havia sido baleado na entrada do bairro.

Segundo a ocorrência, testemunhas relataram que a vítima, ao conduzir uma motocicleta com um passageiro na garupa, reduziu a velocidade devido à presença de um cachorro na via. Neste momento, uma outra motocicleta se aproximou, e o passageiro disparou contra a vítima, atingindo-a nas costas. Após a queda da vítima, o autor dos disparos efetuou mais tiros e fugiu em direção ao Bairro Campo Alegre.

A vítima apresentava várias perfurações de bala nas costas. A motocicleta utilizada pelos autores foi encontrada abandonada no Bairro Campo Alegre, junto com dois capacetes. A perícia recolheu diversas munições de calibre .40 no local do crime.

A investigação aponta que o motivo do homicídio está relacionado a uma desavença entre facções. A polícia segue em rastreamento para identificar e localizar os envolvidos no crime.