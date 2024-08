A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), o suspeito do

homicídio ocorrido no Bairro Siderúrgico, em Conselheiro Lafaiete. A vítima, de 57 anos, morreu após ser agredida e atingida com diversas facadas pelo investigado.

Segundo a PC, na data do crime dia 18 de agosto, o suspeito, de 22 anos, teria desferido várias facadas na vítima, que, mesmo após cair no chão, continuou sendo chutada e atacada pelo investigado. Apesar de ter sido atendida e hospitalizada, a vítima acabou falecendo após alguns dias.

A equipe de policiais civis responsável pelo caso deu início às apurações, tendo localizado a faca utilizada

no crime, que havia sido dispensada pelo indivíduo durante a fuga. Em continuidade aos trabalhos de

polícia judiciária, a identidade do suspeito foi apurada pela PCMG, que realizou a prisão dele hoje, no

bairro Gagé.

De acordo com as investigações, os envolvidos possuíam atritos anteriores que podem ter motivado o

crime. A delegada responsável pelo caso, Elenita Pyramo, informou que o suspeito foi indiciado por

homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.