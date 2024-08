Um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas foi registrado na BR-116, na altura do Bairro Bela Vista, em Muriaé. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro atingiu uma motocicleta que estava à sua frente e outra moto que vinha na direção contrária.

Os ocupantes das duas motocicletas, além do carona que estava na moto que descia no sentido Muriaé, foram socorridos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Eco Riominas com ferimentos diversos.

A PRF registrou a ocorrência, sinalizou a via e ouviu os envolvidos para apurar as causas da batida.

acidente | Batida | Ferido