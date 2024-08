Na tarde dessa sexta-feira (23), um incêndio em vegetação foi registrado no Bairro Quinta Residência, em Leopoldina. O fogo começou em um lote da prefeitura onde o mato estava alto. Moradores do local não souberam informar a causa do incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o combate ao fogo utilizando abafadores. Devido aos fortes ventos que ampliaram as chamas, a equipe precisou utilizar água da viatura ABT para controlar e extinguir completamente o incêndio.

Não houve vítimas e não foi necessário o envolvimento de outros órgãos. O incêndio foi contido sem maiores danos ou propagação.