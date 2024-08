Um homem de 53 anos foi multado em R$ 53.958,53 por manter 21 pássaros da fauna silvestre em cativeiro. O caso ocorreu no último sábado (24), no distrito de Cataguases.

Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA), as buscas começaram a partir de denúncias sobre tráfico de animais silvestres. O suspeito inicialmente colaborou com os policiais ao autorizar a fiscalização em sua residência, mas fugiu logo em seguida.

Após consulta ao Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), verificou-se que o homem também era suspeito de extraviar outros quatro pássaros.