Na tarde do último sábado (24), um motorista morreu após uma batida entre carros na BR-040, na altura do km 600, em Congonhas. Outros dois veículos se envolveram no acidente, mas nenhum dos outros motoristas ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro do motorista que morreu seguia no sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte, enquanto o outro veículo seguia na direção contrária. O motorista do segundo veículo foi resgatado consciente e orientado, sendo encaminhado ao hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os Bombeiros de Conselheiro Lafaiete atuaram no local para prevenir novos acidentes e auxiliar na sinalização da via, em conjunto com a concessionária EPR Via Mineira. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para realizar os procedimentos necessários.

