Na manhã da última sexta-feira (23), um homem de 46 anos foi morto a caminho do trabalho com um disparo de arma de fogo, em Carangola. O principal suspeito é seu primo, que teria descoberto uma suposta traição envolvendo a esposa e a vítima.

Segundo a ocorrência policial, o primo teria perdoado um primeiro incidente, mas, na última terça-feira (20), sua esposa foi vista novamente com a vítima em uma lavoura, fato testemunhado pela filha da mulher. Incomodada com a situação, a menina informou o pai sobre o encontro.

Com isso, o suspeito pediu que sua esposa saísse de casa. No entanto, ele continuou se comunicando com ela por áudios, mantendo um tom calmo e sem demonstrar nervosismo.

A Polícia Militar iniciou buscas para localizar o suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. Após a realização da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.