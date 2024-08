Duas mulheres, uma de 22 anos e outra com idade não identificada, ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na Rua Independência, no Centro de Cajuri. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (24).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem de 22 anos sofreu escoriações no lado direito do rosto, enquanto a outra mulher teve um trauma no membro superior esquerdo, apresentando uma deformidade significativa com provável fratura na região do antebraço e punho.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.