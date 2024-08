Uma tentativa de homicídio ocorreu na tarde do último sábado (24), em Cataguases, envolvendo um surto psicótico e um ato de violência doméstica. A suspeita do crime, de 33 anos, foi presa após atacar seu marido, de 39 anos, com uma arma branca e tentar incendiar a própria residência.

De acordo com a Polícia Militar, a coorporação recebeu uma chamada de emergência relatando uma briga de casal que rapidamente escalou para um ataque violento. A suspeita, que aparentemente entrou em surto psicótico, esfaqueou seu marido. Ao chegar no local, a equipe policial encontrou a vítima fora da casa. Ele confirmou que havia sido atacado pela esposa e, ao perceber a chegada dos policiais, se trancou dentro da residência.

Enquanto isso, vizinhos informaram aos militares que a suspeita estava tentando incendiar a casa. A equipe policial conseguiu acessar o imóvel e encontrou a mulher em uma tentativa de autoimolação. Ela foi imediatamente foi contida e presa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas que ameaçavam a residência. A mulher foi levada ao Hospital de Cataguases, onde a médica de plantão diagnosticou um transtorno psiquiátrico agudo, com sintomas de desorientação e alucinações. A paciente foi sedada e está sendo monitorada sob escolta policial.