Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (26), na BR 265, em São João del-Rei. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária , quando uma carreta, que estava fazendo o trajeto de São João del Rei para Barbacena, ao fazer uma curva à esquerda, o motorista da carreta encontrou um condutor de motocicleta que havia perdido o controle e caiu na pista. Para evitar atropelar o motociclista, o motorista da carreta puxou a direção do veículo. No entanto, o acidente resultou na batida com duas outras motocicletas que estavam próximas.

Os motociclistas tiveram ferimentos leves e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital da Cidade em São João del-Rei.