Na manhã dessa segunda-feira (26), uma batida entre dois carros na BR-040, no km 645, em Conselheiro Lafaiete, deixou cinco pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 9h e envolveu um veículo com quatro idosas e um cachorro, além de um segundo carro com um homem. As equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com informações dos Bombeiros, uma das ocupantes foi estabilizada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Maternidade São José. Outra mulher, que sofreu traumatismo craniano, foi levada pela equipe de resgate da concessionária Via 040. As outras duas idosas, junto com o motorista do outro veículo e o cachorro, foram socorridos pelos Bombeiros e também encaminhados ao Hospital Maternidade, todos com escoriações leves.

O trânsito no local ficou lento durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos. O acidente foi causado por uma conversão de um dos carros, que foi atingido na lateral pelo outro veículo que seguia no mesmo sentido.

O estado de saúde das vítimas continua sendo monitorado, mas até o momento não há informações sobre piora no quadro clínico.

Tags:

acidente | Batida