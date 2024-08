Um homem de 35 anos foi detido por suspeita de furto na manhã dessa terça-feira (27), em Muriaé. De acordo com as informações, ele teria levado três peças de picanha de um supermercado que funciona na Avenida Maestro Sansão, no Centro.

Durante a ação, o autor foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento escondendo as peças de carne dentro de sua bermuda. Ao sair do mercado, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos funcionários da empresa, que acionaram a Polícia Militar.

Conduzido à presença da autoridade policial, o suspeito alegou ter roubado as carnes para trocá-las por drogas. Ele foi preso em flagrante por furto e conduzido ao Presídio de Muriaé.