Um ciclista de 41 anos foi atropelado por uma moto na noite dessa terça-feira (27) em Espera Feliz.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista, um jovem de 26 anos, foi socorrido com dor intensa na região abdominal, cefaleia e dor no membro inferior esquerdo, sendo encaminhado à Casa de Caridade de Carangola.

Não foram repassadas mais informações sobre o estado de saúde do ciclista.