Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira (28) por suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio qualificada cometida contra um jovem, de 24. Segundo a Polícia Civil o homem foi preso durante a operação Talião, na cidade de São Francisco do Glória, na Zona da Mata.

De acordo com as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia em Miradouro que apura homicídios ocorridos na região, o suspeito, com a ajuda de um comparsa, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, no Centro de São Francisco do Glória. Apesar da gravidade do ataque, a vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos.

Conforme apurado, o crime teria sido motivado pela crença do suspeito de que a vítima havia furtado seu pássaro "trinca-ferro". Entretanto, as investigações não confirmaram o envolvimento do jovem no furto.

O delegado responsável pelo inquérito, Glaydson Souza, destacou que o suspeito também é investigado por outro homicídio com características semelhantes, além de possuir vínculos com uma organização criminosa. "Ele é notoriamente temido pela sociedade franciscana por seu histórico de violência", afirmou o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



Operação talião



O nome da operação faz referência à Lei de Talião, conhecida pela expressão "olho por olho, dente por dente", que permitia, na antiguidade, a prática de vingança pessoal como forma de justiça.