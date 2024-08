A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (28), a operação Proditio, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 48 anos, suspeito de homicídio, ocorrido em 23 de agosto, no distrito de Conceição, em Carangola, na Zona da Mata.

De acordo com as investigações, o suspeito matou a vítima, um homem de 46 anos, com disparos de arma de fogo após descobrir que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e a PCMG aguarda a conclusão dos laudos periciais para concluir o inquérito policial e remetê-lo à Justiça.