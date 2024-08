Carlos de Souza Pedrosa, um professor de 58 anos, foi encontrado morto dentro de um freezer abandonado em uma área rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na última segunda-feira (26). Natural de Pirapanema, distrito de Muriaé, ele nasceu em 6 de março de 1966 e formou-se em pedagogia em 1994. Conhecido como “Carlinhos”, começou a trabalhar em um centro municipal de ensino fundamental e infantil em Tangará da Serra em 1999, passando por outras escolas da cidade posteriormente.

Ele estava desaparecido desde o dia 6 de agosto deste ano. Morando sozinho, ele oferecia abrigo temporário a dois jovens de 19 anos, que são os principais suspeitos do seu assassinato. Um dos jovens foi detido por suspeita de homicídio e ocultação de cadáver, enquanto o outro ainda é procurado pela polícia. A dupla, sustentada financeiramente por Carlos, utilizava sua casa como ponto de uso de drogas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o professor havia mencionado aos jovens que pretendia vender seus bens e se mudar da cidade, o que gerou insatisfação. Motivados pelo medo de perderem o abrigo e após desentendimentos envolvendo o uso de álcool e drogas, os jovens mataram a vítima com golpes de faca.

No mesmo dia, 5 de agosto, os suspeitos foram vistos utilizando os cartões de crédito do professor, sendo presos por furto. No entanto, foram soltos após serem ouvidos pela delegacia. Dois dias depois, foi registrado o desaparecimento do professor. Durante as investigações, a polícia encontrou alguns móveis da vítima na casa de uma tia de um dos suspeitos. Ao ser localizado, um dos jovens confessou o crime e indicou onde estava o corpo. O outro suspeito segue foragido, segundo a Polícia Civil.

A Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e encaminharam o corpo para exames de necrópsia.