Na manhã dessa quarta-feira (28), um idoso de 70 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em Dores de Campos. O incidente ocorreu por volta das 07h30, quando a vítima estava voltando para casa.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens armados surpreenderam o idoso ao anunciar o assalto. Um dos suspeitos estava portando uma arma de fogo que aparentava ser um revólver, já o segundo suspeito carregava uma arma longa, aparentemente uma espingarda calibre 12. Durante o crime, um dos homens disparou a arma, atingindo o veículo da vítima. Os estilhaços do disparo feriram o pescoço do idoso, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para atendimento médico.

Após o assalto, os suspeitos fugiram, dando início a um rastreamento policial que levou à identificação do veículo usado pelos suspeitos. O carro, encontrado no Bairro Ponte Chave em Carandaí, estava com uma placa de identificação pertencente a outro veículo registrado em Carandaí. Além disso, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos e levantou suspeitas de envolvimento de indivíduos das cidades de Carandaí e Juiz de Fora.

A PM também identificou semelhanças entre este crime e um roubo ocorrido anteriormente em Carandaí, que envolvia um suspeito de 32 anos, descrito de maneira semelhante. As investigações levaram as autoridades até uma residência próxima ao local onde o veículo dos criminosos foi encontrado.

Com o apoio de equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar (BPM), um cerco foi montado na área, resultando na prisão de quatro homens, com idades entre 29 e 34 anos, no interior da residência. Durante a abordagem, os policiais encontraram roupas e calçados utilizados no crime, além de um papelote de cocaína, dois pedaços pequenos de maconha, dois celulares, documentos de veículo e outros materiais que foram recolhidos e apreendidos.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Carandaí, onde permanecerão à disposição da Justiça.