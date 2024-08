A Drogaria "Drogasil", foi assaltada na noite dessa quarta-feira (28), em Viçosa. A Polícia Militar está à procura do suspeito, que usou uma arma de fogo para cometer o crime.

De acordo com informações da PM, o suspeito estava armado com um revólver pequeno de cor inoxidável e apontou a arma para a atendente exigindo que ela o conduzisse até o cofre. Sob a ameaça, a atendente, acompanhada por outros funcionários e um cliente, foi levada para o escritório. O autor do roubo conseguiu subtrair uma quantia não divulgada em dinheiro antes de fugir do local.

A Polícia Militar, através da 10ª Companhia PM Ind., foi acionada e está realizando diligências para identificar e capturar o suspeito. Até o momento, ninguém foi identificado e não há informações sobre possíveis passagens criminais.