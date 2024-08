Um homem, de 28 anos, foi preso, nessa quarta-feira (28) nos Estados Unidos, em decorrência de Difusão Vermelha requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ele é réu em ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado e estava foragido.

Os crimes, conforme denúncia do MPMG, ocorreram em 23 de novembro de 2021, no Bairro Esperança, em Ipatinga, no Vale do Aço. O homem foi acusado, juntamente com outros dois indivíduos, de tentar tirar a vida de um homem e matar outro, com diversos disparos de arma de fogo. Foi comprovado que os crimes foram motivados por desavenças envolvendo o tráfico de drogas. A denúncia aponta que o mandante dos delitos foi o acusado, chefe do tráfico de todos os envolvidos.

Com a prisão, ele será deportado pelo governo americano para que possa responder à ação penal. Se condenado, poderá cumprir de 24 a 60 anos de reclusão em regime fechado.

A ação penal tramita na Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga.

