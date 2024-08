Uma fábrica de estofados, que produzia espumas e matéria-prima para móveis, pegou fogo na tarde dessa quinta-feira (29) no Bairro Palmeiras, em Ubá. O incêndio não deixou feridos, e a causa do mesmo ainda não foi identificada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), as chamas consumiram completamente o galpão de 900 m². O combate ao fogo contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e o uso de três caminhões-pipa de empresas privadas, além de um da empresa de energia Energisa, totalizando 20 mil litros de água utilizados. Com isso, a operação foi concluída.

O proprietário da fábrica afirmou que não acredita que o incêndio tenha sido causado por problemas elétricos, pois o local onde o fogo começou não tinha nenhum equipamento elétrico em funcionamento.

O local foi isolado, e a Defesa Civil deve ir até lá nesta sexta-feira (30) para avaliar a estrutura e, se necessário, determinar a interdição.