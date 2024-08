Nessa sexta-feira (30), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de cadáver encontrado em uma área de declividade no Distrito São João da Sapucaia, em Laranjal. No local, foi constatado o óbito de um homem de 57 anos, que já se encontrava sem sinais vitais.

A equipe de Bombeiros compareceu prontamente ao local, onde também estiveram presentes a Polícia Militar, o perito da Polícia Civil e a funerária, responsável pela remoção do corpo. As causas da morte estão sob investigação pela perícia, que está conduzindo os procedimentos necessários para a determinação precisa da causa do óbito.