Um motorista de carreta morreu após o veículo que dirigia e um carro de passeio caírem em uma ribanceira na BR-116, na altura da Serra de Belvedere, neste sábado (31).

Outras três pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas com diversos ferimentos para o Hospital São Paulo. As placas do carro são de Muriaé.

A identidade da vítima fatal ainda não foi confirmada. Informações apuradas no local indicam que o motorista da carreta, que seguia no sentido Laranjal, invadiu a contramão. Para evitar uma colisão frontal, o motorista do carro desviou para a ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. A Perícia Técnica liberou o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Tags:

acidente