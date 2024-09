O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participou do lançamento da ferramenta "Chame a Frida" em Conselheiro Lafaiete no último dia 22 de agosto. A iniciativa, que contou com a presença do promotor de Justiça Mateus Beghini, é uma atendente virtual desenvolvida pela Polícia Civil de Minas Gerais para apoiar vítimas de crimes no ambiente doméstico e familiar.

A ferramenta funciona como um chatbot que utiliza o aplicativo WhatsApp para proporcionar atendimento imediato às vítimas de violência doméstica. Por meio de mensagens pré-programadas, o chatbot realiza o acolhimento, esclarece dúvidas, faz uma avaliação preliminar do risco, e pode até acionar a polícia ou indicar serviços disponíveis para a vítima. A comunicação é rápida e fácil, acessível a qualquer pessoa que tenha o aplicativo instalado.

O serviço "Chame a Frida" está disponível para as vítimas de violência doméstica nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Queluzito, Casa Grande e Santana dos Montes. Para acessar, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (31) 98489-2819.