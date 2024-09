Na noite desse domingo (1º), uma casa no Bairro São José, em Muriaé, foi atingida por um disparo de arma de fogo, que atravessou a janela e fez com que estilhaços de vidro se espalhassem pela casa. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

De acordo com a moradora, o som de tiros é frequente na região, mas é a primeira vez que sua casa foi atingida. A Polícia Militar foi acionada e, durante a perícia no local, o projétil foi encontrado dentro de um berço de criança.

Após a ocorrência, a Polícia Militar realizou um rastreamento na área para localizar o autor do disparo, mas não conseguiu encontrá-lo. O caso foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.