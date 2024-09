Na manhã desse domingo (1º), um idoso de 63 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de tentativa de homicídio em Dona Euzébia. A vítima, um homem de 48 anos, teria sido atacada com golpes de canivete.

De acordo com o irmão da vítima, que acionou a PMMG, o conflito começou no sábado (31), quando a vítima e o suspeito se envolveram em uma briga. No dia seguinte, ao se encontrarem na rua, o idoso teria atacado o homem com um canivete. A vítima foi levada ao Hospital de Cataguases, onde passou por cirurgia.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Leopoldina.