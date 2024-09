No início da noite desse domingo (1º), um incidente envolvendo uma arma de fogo ocorreu no Bairro Nova Suíça, em Barbacena. Um homem acionou a Polícia Militar alegando que sua mãe, de 46 anos, teria disparado uma arma, acreditando ser de brinquedo. Segundo o relato, após o disparo, o proprietário da arma, um homem de 52 anos, fugiu com o armamento.

A Polícia Militar realizou as buscas e conseguiu localizar o proprietário, que foi preso. Durante a ação no local, os policiais encontraram uma garrucha calibre .22, que estava carregada com uma munição deflagrada e outra intacta, além de outras 20 munições do mesmo calibre, todas envoltas em um plástico branco.

Após ouvir os envolvidos, foi esclarecido que o dono da arma estava na companhia da mulher de 46 anos e de outra mulher de 22 anos quando colocou a arma na cintura da jovem e afirmou que era de brinquedo. Momentos depois, a mulher de 46 anos pegou a arma e, acreditando que fosse de brinquedo, apertou o gatilho. O disparo atingiu a parede do banheiro, e os estilhaços feriram superficialmente a jovem de 22 anos.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.