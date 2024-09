O Centro de Educação de Jovens e Adultos “Doutor Geraldo Moutinho” (CEM) está com vagas abertas para as fases V e VI da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos turnos da manhã, tarde e noite. O projeto da EJA integrada à qualificação profissional é resultado da parceria entre o CEM e o IFSULDEMINAS. Estão sendo oferecidos os cursos “Operador de Tratamento de Águas e Efluentes” no turno da manhã e “Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão” nos turnos da tarde e noite.



Os interessados deverão realizar a matrícula no próprio CEM, que fica na Travessa Doutor Prisco 57, Centro.