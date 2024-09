O Governo de Minas Gerais índice autorizou nesse domingo (1º) o reajuste de 7,99% para as linhas que operam no asfalto e de 7,84% para as linhas que circulam em vias não pavimentadas.

Conforme publicação do Governo, as novas tarifas começaram a valer no domingo mesmo e não incluem taxas de embarque em rodoviárias e pedágios. O percentual aprovado é inferior ao pleiteado pelas concessionárias, que solicitaram à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) uma atualização entre 9,78% e 12,04% no preço atual das passagens.