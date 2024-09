Na noite do último domingo (1º), um incêndio de grandes proporções atingiu a zona rural de Pedra do Anta, no sítio Bibiuba. O incidente resultou na morte de dois irmãos, de 38 e 47 anos, cujos corpos foram encontrados carbonizados em uma área queimada distante da sede da fazenda.

Segundo a ocorrência, os Bombeiros de Viçosa foram acionados por volta das 15h para combater o fogo, mas enfrentou dificuldades devido ao terreno acidentado e ao risco de novas frentes de incêndio avançarem para uma mata próxima. Por questões de segurança, o comandante da operação decidiu interromper o combate às chamas no início da noite, para preservar a integridade da equipe de Bombeiros, já que a visibilidade reduzida e o cansaço aumentariam os riscos.

Antes de encerrar as atividades, o comandante orientou os funcionários da fazenda a não prosseguir com o combate ao fogo devido aos perigos envolvidos. Na madrugada, familiares dos dois irmãos perceberam sua ausência e começaram a procurá-los. Os corpos foram encontrados na manhã dessa segunda (2) por uma equipe da Polícia Militar de Pedra do Anta. As vítimas não eram funcionários da fazenda e residiam em uma propriedade vizinha.

A perícia compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe e liberar os corpos.