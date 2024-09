Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3), em Ubá, a “Operação Vector”, que investiga uma organização criminosa na prática de crimes de lavagem de dinheiro e fraude processual. Desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Visconde do Rio Branco, a operação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em residências, locais de trabalho e empresas dos investigados. A operação conta com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



Entre os alvos está um empresário do ramo de venda de veículos automotores e uma bancária.



Segundo as apurações, durante outra operação do Gaeco, em 2019, denominada Bereshit1, foram apreendidos diversos veículos com os então investigados, sendo arrecadado um acervo patrimonial equivalente a R$ 4 milhões. A operação apurava a prática do tráfico interestadual de drogas.

Nesse contexto, conforme o Gaeco, verificou-se que um dos investigados, denunciado na ação penal decorrente da Operação Bereshit1, era um dos principais responsáveis pelos pagamentos e recebimentos de grandes montantes de dinheiro oriundo do grupo, utilizando, ainda, sua revendedora de veículos para tornar aparentemente lícita a atividade financeira da organização criminosa e para viabilizar a utilização de automóveis por membros da associação.

De acordo com as investigações, diversos desses veículos estão registrados em nome de “laranjas”, num cenário de ocultação e dissimulação patrimonial. Até o momento já foram apreendidos aproximadamente 20 veículos, dentre eles um Troller T-4, avaliado em torno de R$ 200 mil.

