Na noite desta terça-feira (3), um homem de 56 anos foi esfaqueado e morto pelo próprio sobrinho após uma discussão em um bar no distrito de Bicuíba, pertencente a São Francisco do Glória. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 100 que a vítima tinha com seu irmão.

De acordo com a Polícia Militar, a briga começou entre a vítima e seu irmão, que então chamou o filho de 28 anos. Durante a confusão, a mulher da vítima tentou intervir, mas o sobrinho desferiu quatro facadas no tio, três nas costas e uma no peito, e fugiu em seguida.

Quando a PM chegou ao local, encontrou o irmão da vítima, que foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé. O sobrinho, principal suspeito, permanece foragido. A faca usada no crime não foi encontrada, e a Delegacia de Carangola assumirá as investigações. O corpo de Jairo foi removido ao Instituto Médico Legal de Muriaé e posteriormente liberado aos familiares.

