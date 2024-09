Na noite dessa terça-feira (3), um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro Seminário, em Andrelândia, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a corporação recebeu uma denúncia anônima que indicava a prática de tráfico de drogas no local. Com base nas informações, uma equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou o jovem com 150 pinos de cocaína, um celular e R$ 40 em dinheiro.

O suspeito foi detido, e o material foi apreendido.

