Uma motociclista se feriu em um choque entre um automóvel e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (04) na Avenida Constantino Pinto na Armação, em Muriaé.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a motociclista para o Hospital São Paulo com algumas escoriações e dor em uma das pernas.

Uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local deu apoio, controlou o trânsito e registrou a ocorrência.

As causas e toda dinmâmica do ocorrido serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil que foi acionada.

Tags:

acidente | Motociclista