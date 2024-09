Nessa quarta-feira (4), dois foragidos da Justiça, um homem e uma mulher, ambos de 42 anos, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Barbacena.

De acordo com a ocorrência, no período da tarde, a equipe recebeu informações de que o homem estava escondido no Bairro Grogotó. Os militares foram ao local e o encontraram em um condomínio, onde foi constatado um mandado de prisão em aberto.

Já à noite, durante patrulhamento pelo Bairro Funcionários, a equipe abordou a mulher, que demonstrou nervosismo com a presença dos militares. Foi verificado que havia um mandado judicial expedido pela Vara Criminal da comarca de Barbacena, e a mulher foi presa.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia do município.