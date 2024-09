A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na última terça-feira (3), em Ervália, na Zona da Mata, um homem de 38 anos suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em maio deste ano em Divino, na mesma região. O suspeito foi localizado na residência da atual companheira.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo ao sair de um evento. Em 20 de junho, um casal foi preso por envolvimento no crime. No entanto, os policiais apuraram que havia a participação de um terceiro indivíduo, que aparece em imagens de câmeras de segurança pilotando uma motocicleta em companhia do suspeito já preso.

Após a identificação do terceiro suspeito, o delegado responsável pelo caso, Thales Borges Muniz, representou pela prisão preventiva e por mandados de busca e apreensão relacionados ao imóvel do investigado. Durante a operação Motoqueiro Fantasma, a equipe cumpriu o mandado de busca e apreensão, mas o investigado não foi encontrado na ocasião. No entanto, devido ao trabalho conjunto entre a Delegacia de Polícia Civil em Divino e a Delegacia de Ervália, o foragido foi localizado, preso e encaminhado ao sistema prisional.