Na manhã dessa quarta-feira (4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deteve um jovem de 27 anos, suspeito de matar uma adolescente de 14 anos em 9 de agosto deste ano, em Ubá, na Zona da Mata. Segundo levantamentos, a jovem era companheira do investigado e estava grávida de sete meses. O suspeito foi detido na casa da irmã, em Macaé–RJ.

Durante as investigações, a PCMG localizou o suspeito em Macaé, contando com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) para realizar a prisão. Apurações indicam que a vítima teria sido atingida por disparo de arma de fogo. O investigado alegou que a jovem teria atirado em si mesma, afirmando que ela já havia tentado suicídio anteriormente e estava passando por uma crise depressiva.

Os policiais encontraram a arma utilizada no crime com o jovem, que foi detido por posse irregular de arma de fogo, omissão de cautela e fraude processual, por alterar a cena do crime. No entanto, após audiência de custódia, o investigado foi liberado.

O laudo pericial revelou que, devido ao ângulo do disparo, a vítima não poderia ter se ferido sozinha. A PCMG também analisou imagens de câmeras de segurança para entender a dinâmica dos fatos. Com base nessas evidências, a polícia representou à Justiça pelo mandado de prisão do indivíduo.

O suspeito foi encontrado em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, na casa de sua irmã. A equipe solicitou apoio da 123ª Delegacia de Polícia Civil em Macaé, da PCERJ, que cumpriu o mandado de prisão.