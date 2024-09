Na manhã desta quinta-feira (5), um grave acidente de trânsito na rodovia que liga Itamarati de Minas a Cataguases resultou na morte de duas pessoas, incluindo uma gestante de nove meses e seu bebê, que teria o parto programado para a próxima segunda-feira.

O capotamento ocorreu em um trecho da rodovia, quando o veículo, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e capotou várias vezes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local do acidente. A equipe encontrou a gestante, de 29 anos, dentro do carro em parada cardiorrespiratória. Ela apresentava sinais graves de traumatismo cranioencefálico e uma fratura no fêmur. Os paramédicos iniciaram imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar enquanto transportavam a mulher ao Hospital de Cataguases.

No hospital, a gestante foi entubada pela equipe médica, que fez todos os esforços para estabilizá-la. Infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

O obstetra do hospital realizou o parto de emergência do bebê, mas, lamentavelmente, o recém-nascido também foi declarado morto pouco depois do nascimento.

O terceiro ocupante do veículo, um homem cuja identidade não foi divulgada, foi atendido pela ambulância sanitária. Apesar de ter sido ejetado do carro durante o capotamento, ele aparentava estar relativamente bem, sem ferimentos graves aparentes.

A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas do acidente e continuará acompanhando a situação para determinar os fatores que contribuíram para a tragédia.