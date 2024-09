O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Procon-MG, determinou a instauração de Processo Administrativo e, de forma cautelar, a suspensão do fornecimento e a apreensão, em todo o território mineiro, dos produtos arame ovalado de aço zincado e arame farpado extraforte de aço zincado de dois fios da marca Canta Galo.

Análises realizadas em laboratório concluíram que os produtos possuem resistência à carga de ruptura e camada de zinco inferiores ao anunciado no rótulo e no site do fornecedor. De acordo com a decisão cautelar, vários consumidores foram e podem vir a ser enganados pela conduta do fabricante, que colocou à venda material com qualidade inferior e forneceu informações incorretas sobre o produto.

A decisão cautelar foi publicada no Diário Oficial, para conhecimento de todos os órgãos de defesa do consumidor de Minas Gerais, e encaminhada ao Sindicato Nacional das Indústrias de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos para a tomada de medidas cabíveis.