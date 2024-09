Duas jovens, de 18 e 24 anos, foram detidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na tarde desta quinta-feira (5), em São João del-Rei, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de uma das suspeitas. No quarto, os policiais encontraram três tabletes de maconha, três pedras de crack, 15 papelotes de cocaína e R$ 984 em dinheiro.

As duas suspeitas, que estavam no local no momento da apreensão, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

