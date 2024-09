Um homem de 38 anos foi condenado a nove anos de prisão, em regime semiaberto, pelo assassinato de outro homem, após um desentendimento no Bairro Faisqueira, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O julgamento aconteceu na última quinta-feira (5), no Tribunal do Júri da cidade. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime ocorreu na noite de 30 de março de 2023, quando o acusado desferiu golpes de faca nas costas da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado ao hospital.

Conforme a denúncia do MPMG, o conflito entre os dois homens teve como origem questões relacionadas ao tráfico de drogas. Após o crime, o acusado fugiu e tentou se esconder na casa de sua mãe, onde foi localizado e preso em flagrante pela polícia.

Durante o julgamento, o conselho de sentença acatou os argumentos do Ministério Público, que apontaram o uso de um recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi atacada pelas costas. No entanto, a pena foi reduzida devido à aplicação da causa redutora prevista no parágrafo primeiro do artigo 121 do Código Penal, que considera atenuantes no crime de homicídio. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade.