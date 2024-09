Na manhã da última quinta-feira (5), um jovem de 25 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na Estrada Joana Vieira, zona rural de Congonhas. A vítima estava dentro de seu carro no momento do ataque.

Segundo a Polícia Militar (PM), um segundo jovem que estava com a vítima relatou que dois homens em uma moto se aproximaram repentinamente do veículo, e o passageiro da moto efetuou os disparos. A vítima foi atingida no rosto, cabeça e pescoço.

Ainda de acordo com a PM, o jovem tinha passagens por tráfico de drogas, uso e consumo de entorpecentes e tentativa de roubo.

Após o crime, os suspeitos fugiram em direção aos bairros Alto Maranhão e Pequeri, e até o momento não foram localizados.