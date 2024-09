Na noite da última quinta-feira (5), um homem foi detido pela Polícia Militar por suspeita de agredir sua companheira em Barão do Monte Alto. Durante a agressão, a filha de um ano, que estava no colo da mulher, também foi atingida. O caso ocorreu em via pública, durante um evento político.

Segundo o relato da vítima, o homem, que havia consumido bebida alcoólica em excesso, iniciou as agressões após um desentendimento, utilizando a haste de uma bandeira para atacá-las.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito na residência do casal. Durante a busca, uma porção de maconha foi encontrada no local, pertencente ao homem.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.