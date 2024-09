Na madrugada desse domingo (8), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados até a Praça do Trabalhador, no Bairro da Barra, onde encontraram um homem já sem vida, em Muriaé.

A vítima, que não foi identificada, vestia uma bermuda verde e uma camisa cinza. Testemunhas relataram que o homem havia sido visto andando pelo local algumas horas antes, levando as autoridades a suspeitarem que a causa da morte seja natural.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no Bairro Santa Laura para exames e confirmação da causa do óbito.