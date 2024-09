Na noite do último sábado (7), um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Bom Jardim de Minas. Testemunhas relataram que o suspeito, um jovem de 19 anos, estava conversando com a vítima momentos antes do crime.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o adolescente caído na calçada em frente à sua casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.

Durante as buscas, a PM localizou o suspeito escondido em uma área de vegetação. Ele tentava atravessar a mata para pegar carona na rodovia e fugir da cidade. Ao avistar os policiais, o jovem tentou fugir, mas acabou caindo em um terreno irregular e foi capturado. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.