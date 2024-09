A Polícia Civil de Muriaé, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando a morte de Jucélio Garcia Carneiro, encontrado morto no dia 29 de agosto em um sítio na zona rural de Laranjal, a cerca de 35 quilômetros de Muriaé. Jucélio, que trabalhava como caseiro no Sítio Boa Esperança há mais de 22 anos, foi localizado com um tiro no crânio, próximo à Cachoeira do Vaninho.

Inicialmente, a morte foi registrada como uma queda acidental na cachoeira, mas, após uma análise preliminar, a Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, e o caso passou a ser tratado como homicídio.

O delegado Glaydson Souza, que lidera as investigações, afirmou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas, e todas as hipóteses estão sendo consideradas. A perícia técnica esteve no local para realizar os primeiros levantamentos.

Moradores e conhecidos de Jucélio serão ouvidos nos próximos dias, enquanto a investigação avança para identificar os possíveis envolvidos no crime. A Polícia Civil solicita que qualquer informação relevante seja comunicada de forma anônima às autoridades.