Nessa segunda-feira (9), um homem de 39 anos, foragido da Justiça de São João del-Rei, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo (PMESP) em Araraquara/SP. O suspeito havia assumido uma nova identidade para continuar envolvido com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem era considerado um alvo prioritário e foi localizado após informações indicarem que ele estava repassando drogas para São João del-Rei e outras regiões, além de atuar diretamente no tráfico em Araraquara.

Com as informações, a PMESP apoiou a operação e conseguiu abordar o criminoso, que tentou se passar por outra pessoa, apresentando documentos com sua nova identidade. Ele foi detido e levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.